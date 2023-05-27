大陸山東號航母編隊3艘，今天（27日）中午間通過台灣海峽，沿中線以西北駛。退役少將栗正傑表示，山東號從台灣海峽經過，對台灣其實沒有什麼威脅性；他認為，中共若要發動一個輕度、低強度的作戰，可能會從東沙先動手。

栗正傑今（27日）在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中表示，航空母艦山東號從台灣海峽經過，其實沒有什麼威脅性，因為兩岸萬一衝突，不需要用到航母，航母這種武器主要打的是反區域介入以及拒止戰爭，是針對美軍來的，並不會針對台灣。之前法國的軍艦也通過台灣海峽，美國伯克級驅逐艦也從台灣海峽來來回回，這代表台灣海峽的重要性，而台灣海峽也就像美國的巴拿馬運河一樣。

栗正傑接著表示，就共軍來講，東海艦隊、南海艦隊必須從台灣海峽經過。而山東艦從台灣海峽經過，代表的含意，就類似東海艦隊、南海艦隊必須用到台灣海峽一樣 。

栗正傑點出，從軍事眼光來看，東沙是蠻危險的地方。中共若要發動一個輕度、低強度的作戰，可能會從東沙先動手。東沙離海南島很近，離高雄240海里，東沙本來就有機場，可駐軍1個營兵力，易攻難守。而共軍有航空母艦、萬噸大驅，要奪取東沙可說是易如反掌。美國很難幫我們救東沙。