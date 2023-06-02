氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(1日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(2日)白天起各地晴時多雲，白天熱如夏，要防曬、防中暑；山區午後及花東有局部短暫陣雨的機率。北、東海岸的長浪減小中，海邊活動仍應注意。各地區平地氣溫：北部23至34度，中部24至34度，南部24至36度，東部22至35度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，未來一周台灣處在「熱力不穩定」的條件下，容易有強對流發展。周末(3、4日)南部、東南部有較多水氣，有局部陣雨的機率；其他各地晴時多雲，山區午後有陣雨或雷雨發展，擴展至部分平地、並有持續至晚間的機率。下周一、二 (5、6日)各地晴時多雲，山區午後有陣雨或雷雨發展，並擴展至部分平地。下周三、四(7、8日) 南部、東南部有較多水氣，有局部陣雨的機率；其他各地晴時多雲，山區午後有陣雨或雷雨發展，擴展至部分平地、並有持續至晚間的機率。