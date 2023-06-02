交通部觀光局將於3日在北、中、南同步舉辦活動響應「世界自行車日」，中部場與台中市政府合作，在東勢客家文化園區開幕，市府號召在地產業，邀民眾騎遊東后豐自行車道。（台中市政府提供／潘虹恩台中傳真）

交通部觀光局將於3日在北、中、南同步舉辦活動響應「世界自行車日」，中部場與中市府合作舉辦「自行車嘉年華」，在東勢客家文化園區開幕，邀民眾騎遊東后豐自行車道，目前預計近千人報名；若參加集章闖關活動，還有機會抽到五星飯店雙人房2天1夜住宿券、變速腳踏車等大獎。

自行車嘉年華將由東勢客家文化園區出發，沿線經百年歷史九號隧道、花梁鋼橋，抵達終點站后里馬場。市府觀旅局表示，台中為自行車產業重鎮，市府運用在地優勢邀請相關產業共襄盛舉，現場設置自行車產業故事區，展出台灣雲豹特殊款自行車、身障自行車運動發展協會的身障車展示，還有電輔車、自行車鞋、運動太陽眼鏡及車衣等多家知名品牌參展。

台中市副市長王育敏表示，后里馬場的花舞館內規畫豐富的舞台表演，包含九天戰鼓民俗技藝、迷思魔幻劇團、小青蛙劇團、咖哩玩劇團、在地學校舞蹈表演等，參觀花舞館還能參加集章闖關活動，有機會抽到五星飯店雙人房2天1夜住宿券、變速腳踏車等大獎。此外，中部8縣市也將到場參展，共同行銷推廣中台灣觀光旅遊，還推出一上線就秒殺的幼童Push bike體驗活動，現場將限量開放加碼報名。

「自行車嘉年華」3日在東勢客家文化園區開幕，上午7時30分起至8時45分，共規畫2處免費接駁專車，每15分鐘1班或坐滿即發車。（台中市政府提供／潘虹恩台中傳真）

觀旅局補充，6月3日上午7時30分起至8時45分，共規畫2處免費接駁專車，每15分鐘1班或坐滿即發車。第1處自豐原車站發車，第2處自東勢河濱公園發車，終點站均為東勢國小，步行5分鐘即可至東勢客家文化園區；若參加千人共騎活動到后里馬場，也有替民眾準備免費接駁車返回豐原車站、東勢客家文化園區或東勢河濱公園，歡迎多加利用。