南投草屯「將軍古道」景緻優美，假日吸引許多民眾造訪，不過由於多處步道損壞，周邊設施亟待改善，立委馬文君8日會勘，向中央爭取「體驗觀光－地方旅遊營造中程計畫」補助經費，總工程費約2000萬元。交通部觀光局長張錫聰表示，該計畫有助於旅遊帶觀光發展，樂於協助提升相關設施。

馬文君今召集交通觀光局長張錫聰、草屯鎮長簡景賢等會勘，盼向中央爭取「體驗觀光－地方旅遊營造中程計畫」補助經費，將「草屯將軍古道」周邊登山步道設施及改善，發展健行生態，總工程費約2000萬元。

草屯「將軍古道」景觀步道多處損壞，周邊設施亟待改善加強。（立委馬文君提供／陳淑娥台中傳真）

草屯鎮長簡景賢指出，公所多年來都會舉辦元旦升旗後健行活動，多達2000人以上參加，不過「將軍古道」多處步道損壞，步道周邊鋪面透水性設施亟待加強，設施也需修繕及更換，需仰賴交通部觀光局挹注經費。

觀光局長張錫聰表示，此計畫區域於參山國家風景區旅遊帶範圍，觀光局樂於協助提升草屯「將軍古道」景觀步道、設施改善，優化草屯觀光，以利增加遊憩深度及廣度，帶動草屯鎮觀光旅遊新亮點。

馬文君指出，「將軍古道」是南埔陳府將軍廟與坪頂山區之間先民往返的古道，草屯鎮長簡景賢上任以來發展草屯觀光，經多次走訪勘查及整修完成，命名為「將軍古道」。起點於陳府將軍廟，沿途稻田綠蔭，中途山腰可於人乘寺南埔精舍略作休息，簾幕般「寬筋藤」更形成迎賓隧道，終點為坪頂七股千年大樟樹，來回路程約7.2公里。