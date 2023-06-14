星裕國際股份有限公司經營的直營通路「ISPO+」從2011年設立第一家實體店，已經邁入第12年，今年全新打造士林旗艦店，結合跑步、訓練、水域運動、戶外運動等全方位運動用品店，將運動生活化，從專業變日常。

全台設有23間店櫃的ISPO+，嶄新的士林旗艦店沿續過去的三間指標性特色店家，包括ISPO+桃園內壢店、內湖ISPO+ LAB品牌實驗室、ISPO.COM.TW官網，帶給消費者更全面性的體驗，14日邀請代言人極地超馬運動員陳彥博出席士林旗艦店開幕，陳彥博特別選用ISPO+店內販售的商品做為征戰配備，期待下一次挑戰。

陳彥博也提到，從加拿大育空賽到沙哈拉沙漠馬拉松，一極寒、一酷熱挑戰90度溫差的超馬賽事，對於參賽者是很大挑戰，而ISPO+提供頂尖的裝備支援，禦寒機能外套到中層及內層機能服，在冰天雪地中長時間移動仍能做好排溼及溫控在沙漠艱難酷熱的高溫下，幫助體溫調節維持體能，讓他更順利調整比賽狀態。