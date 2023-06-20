Garmin從GPS導航機成功轉型，轉進智能腕表市場，推出「fenix 7 Pro全方位戶外進階GPS智慧腕表」與「epix Pro全方位戶外進階GPS智慧腕錶」，獨家內建LED手電筒照明，讓登山、越野、極地超馬更加安全，記者會邀請極地超馬選手陳彥博分享極地超馬的甘苦，佩戴一款高端智能腕表，有可能會在危急時刻派上用場，救了自己一命。

Garmin fenix 7 Pro與epix Pro雙旗艦腕表，搭載LED手電筒。（Garmin提供）

陳彥博指出，他今年二月參加加拿大育空極地賽事，就遇到頭燈電力不足的窘境，緊急切換紅燈獨自一人在黑暗中橫越8個多小時，內心充滿恐懼，如果當時佩戴備有LED手電筒功能的Garmin旗艦腕表，就能派上用場。

全新登場的款旗艦腕表，具備強勁電力續航可當手電筒使用，並可提供多種閃頻及SOS求救燈號，fnix 7X Pro智能表最多可達37天電力，外型俐落的epix Pro搭載AMOLED高畫質觸控螢幕，內建全台等高線地形圖和全球知名雪場，超過4萬3000幅高爾夫球道圖資，讓玩家探索戶外無極限，全系列共有6款，其中以奶油金白鋼表圈搭配香頌灰表帶款式最受女性歡迎。