瓜地馬拉大選投票結束，兩位總統候選人指控執政黨買票。也有民眾指控選舉舞弊，與警方爆發衝突。

法新社報導，民調領先的中左翼托瑞斯（Sandra Torres）和中間派穆萊（Edmond Mulet）指控執政黨為讓該黨候選人康得（Manuel Conde）得利而買票舞弊。

托瑞斯在首都瓜地馬拉市（Guatemala City）一所學校投票後表示，執政黨透過發放食物來買票。

穆萊表示，其陣營收到「關於某種威脅」以及候選人拿錢給選民的舉報。

他在投票後表示：「我們希望這一天，這些疑慮都將化解，人民的意願將得到尊重。」

在距離瓜地馬拉市30公里的聖荷賽德爾戈爾福（San Jose del Golfo），選民與警察與軍隊爆發衝突。選民指控市長非法把其他地區的民眾帶來投票，支持即將卸任的總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）領導的執政黨。該鎮的投票已經暫停。

在另一個城鎮聖馬丁薩波蒂特蘭（San Martin Zapotitlan），警察向示威者發射催淚瓦斯，這些示威者在投票所焚燒選票時提出同樣指控。警方表示，有11人被捕。

投票所在上午7時（台北時間25日晚上9時）開放，晚間6時關閉，數小時後預料就會有初步結果。