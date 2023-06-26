香港經濟日報報導，盒馬鮮生正加緊籌備上市，最快未來兩周在香港申請分拆上市，預計審批時間約1個月，獲批後盒馬將加速呈交上市申請表格，通過上市聆訊後，預計最快11月中旬IPO，實際上市時間表按照市況而定。
盒馬鮮生為阿里巴巴新零售概念代表業務，此前消息指出，盒馬鮮生估值約60億美元。
除盒馬外，阿里主要業務菜鳥及阿里雲也正都有上市規畫，日前阿里巴巴集團董事長兼執行長張勇宣布將在9月卸任，專注於阿里雲董事長兼執行長的任務。
阿里巴巴加速旗下業務分拆並且獨立上市等事宜，傳盒馬鮮生會在未來兩周在港交所申請分拆上市，預計最快11月IPO，成為阿里組織變革後首個大型分拆上市項目。
香港經濟日報報導，盒馬鮮生正加緊籌備上市，最快未來兩周在香港申請分拆上市，預計審批時間約1個月，獲批後盒馬將加速呈交上市申請表格，通過上市聆訊後，預計最快11月中旬IPO，實際上市時間表按照市況而定。
盒馬鮮生為阿里巴巴新零售概念代表業務，此前消息指出，盒馬鮮生估值約60億美元。
除盒馬外，阿里主要業務菜鳥及阿里雲也正都有上市規畫，日前阿里巴巴集團董事長兼執行長張勇宣布將在9月卸任，專注於阿里雲董事長兼執行長的任務。
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