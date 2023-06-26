「斑馬線上停讓行人」標準引爭議，交通部今（26）日將和內政部、警政署再討論執法標準，力拼本周定案；交通部長王國材日前並表示無法等到所有人都學會停讓，執法是短期的教育手法。對此前交通部長陳建宇對本報表示，如果說「執法是一種短期的教育」，這種教育恐怕是代價太高的一種不正義，「是合法的但是不合情理吧。」

自交通部加大力度改善道路交通安全後，警政署本月21日進一步提出取締汽車不停讓行人的原則，本周五（6月30日）起只要有行人在行穿線上或準備進入行穿線，汽車就須停等，否則施以重罰。這種作法引起軒然大波，交通部23日不得不宣布暫緩實施，交通部長王國材表示今日交通部將會和內政部、警政署再討論執法標準，力拼本周定案。

眾所周知，改善交通有3E，就是 Engineer（工程）、 Education（教育）、Enforcement （執法） 。上周六交通部長王國材面對媒體時表示，台灣約6成以上的人沒有禮讓行人觀念，但無法等到所有人都學會停讓，「執法是短期的教育手法。」

陳建宇對本報表示，人本、安全是交通的最高指導原則，而交通零死亡目標也是許多國家的終極目標。台灣近年來交通意外死亡率逐年上升，被許多國際媒體形容的「行人地獄」，這是多年來中央及地方好大喜功極力爭取各項重大捷運、公路建設，反而忽略小市民日常生活行的安全所帶來的惡果。

陳建宇說，如今雖然中央及地方政府雖然都已感受台灣是行人地獄的國際惡名恥辱，全力動起來，但也不能急功近利毫無章法，而應分別都會區、近郊區和偏鄉區十字路口、無號誌路口的交通傷亡情況，排定近期、急迫、優先解決策略，以及未來上面所提3個不同區域的中長期作為。

陳建宇認為，至於3E交通執行策略，如果台灣目前是交通死亡率穩定下降中，中央及地方政府本可共同平行推動，不分3E先後順序；但以台灣目前年年死亡率不斷提高下，恐怕就要依不同分區和急迫性與否，排定先後順序，例如先「工程」及「教育」、後「執法」，才能及早對症下藥。

陳建宇說，雖然王部長表示十字路口執法也是一種教育，但是在十字路口究竟應該怎麽規範才能讓行人安心通行，讓開車人（直行、左右𨍭）有一個判斷基準的完整規範出來以前，並在規範出來後充分宣導，讓行人和開車人完全了解何時應行、何時應停。但現在反而就說「開罰也是一種教育」，恐怕誤解3E的良善教育本意。「如果說『執法是一種短期的教育』，這種教育恐怕是代價太高的一種不正義，是合法的但是不合情理吧！」