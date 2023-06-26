「斑馬線上停讓行人」標準引爭議，交通部今（26）日將和內政部、警政署再討論執法標準；交通部長王國材日前並表示「執法是短期的教育手法」。對此前交通部長賀陳旦表示，他同意執法是短期的、強化的教育手法，但最好是「準確而即時」的執法，例如靠客觀又普遍的治安攝影機來協助執法，讓受罰者沒有僥倖也不覺冤枉。

「執法當然是短期，甚至於是強化的教育手法！」賀陳旦對本報表示，但最好是準確而即時的執法，讓受罰者沒有僥倖也不覺冤枉。像全國「路口不停讓行人大執法」5月登場，警政署指出，車頭距離斑馬線上行人不足1個車道寬（約3公尺）即是取締基準，賀陳旦認為，這種用人力在街頭執法的效率和公平性都低，就不容易發揮執法強化教育的意義。

賀陳旦認為，要靠客觀又普遍的治安攝影機來協助執法，目前大多數情況其實車速才是許多車禍原因，必須有證據、要有動態的科學證據。

近來標榜科技執法，就應該針對肇事高的路段路口優先配置，要在年底前馬上改善的唯一機會，就是建議開放現在廣設的治安用街頭攝影機，配合重要交通節點，予以連續路段連線，開發測速軟體，相信可以在短期內支援交安執法，有效節制非轉彎的路段路口的車禍；這也等於是集中資源管束禍源，是對警力最大鼓舞。

前台北市交通局長濮大威表示，道路交通管理的3E包括 Engineer（工程）、 Education（教育）、Enforcement （執法）都是影響用路人行為的手段，其中「執法」的影響最可能在短期奏效，視罰則額度和執行機率。因此他認同交通部長王國材所謂「執法是短期的教育手法」，政府部門力求改善交通安全也值得鼓勵，不宜讓政治人物模糊焦點。