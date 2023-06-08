一名女網友表示，日前和朋友開車行經北市，她在副駕駛座，驚見前方一台機車的後座，載著馬尾女子，但女子全身只用一條白色浴巾遮掩，露出肩膀和背部，她傻眼「這是往洗澡的路上？」貼文有2.5萬人朝聖，不少網友觀察女子身材較魁武，推測是男生。

原PO日前於臉書社團《路上觀察學院》指出，2日在北市松江路上，看到前方其中一台機車後座綁馬尾的女子，全身只包一條白色浴巾，肩膀到背部大片裸露，原PO不敢置信地說，「這是往洗澡的路上。」

圖文吸引2.5萬人按讚，網友紛紛留言，「 不是在洗澡就是在洗澡路上」、「是有多急」、「哪裡來的勇氣？」、「也許人家熱水器壞了，要去男友家洗澡的路上」、「好想知道她是要去哪裡」、「這是流行你們一定不會懂」、「裡面是有沒有穿啊？」、「想紅也不是這樣」、「她那件應該是衣服，只是材質…」。

當中有不少人認為女子身材較魁武，真實身分可能是男生，「洗澡水放了就知道她可能是個男孩子」、「背影像男的」、「一定是男的」、「肯定不是女的」。