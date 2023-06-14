根據Downdetector網站統計，13日Lambda當機後一度有超過1.2萬件來自使用者的當機通報案例。在當機發生初期，就連亞馬遜AWS官網也無法順利張貼當機公告，其他諸如Amazon Music及Alexa語音助理等亞馬遜服務也一度受到影響。
亞馬遜雲端服務上回發生重大當機事件是在2021年12月，當時波及網飛（Netflix）、Disney+等線上串流平台，以及線上證券交易平台Robinhood。
亞馬遜雲端平台AWS提供的雲端服務Lambda在13日當機，導致紐約大都會運輸署、《波士頓環球報》等眾多用戶無法執行雲端軟體，所幸亞馬遜在數小時後排除問題並恢復Lambda正常運作。
根據Downdetector網站統計，13日Lambda當機後一度有超過1.2萬件來自使用者的當機通報案例。在當機發生初期，就連亞馬遜AWS官網也無法順利張貼當機公告，其他諸如Amazon Music及Alexa語音助理等亞馬遜服務也一度受到影響。
亞馬遜雲端服務上回發生重大當機事件是在2021年12月，當時波及網飛（Netflix）、Disney+等線上串流平台，以及線上證券交易平台Robinhood。
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