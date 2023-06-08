百萬YouTuber蔡阿嘎在日本拍「日本5家超難吃的連鎖地雷店」引發爭議，公開道歉仍無法止血，還登上日媒版面，精神科醫師沈政男表示，蔡阿嘎過去拍攝影片手法多半是毒舌和戲謔之間，一直以來都成功吸引話題及流量，但這次拍的新片被炎上，甚至演變成必須公開道歉事件，他直言「日本的東西就是不能嘴，有那麼嚴重嗎？」

沈政男今（8）日於個人臉書指出，日本肯德基難吃絕對不是蔡阿嘎先開始，網路上早有很多台灣人公開批評過，蔡阿嘎之所以會選擇這5間連鎖餐廳評價，當然是先做功課，參考其他人看法。

沈政男表示，蔡阿嘎過去拍攝多部批判式的美食評價影片，為凸顯節目單元特色，加入毒舌的元素，做出市場區隔，手法介於毒舌和戲謔之間，吸引網路流量，與其說是提供美食訊息，不如說是搏君一笑，這樣的手法一直以來都是成功的。

沈政男指出，蔡阿嘎本來只是戲謔式毒舌，批判食物好吃與否，讓大家笑一笑，竟演變成必須公開道歉事件，這是為什麼？原因絕對不是在店內共食或集體喧嘩，根源在於日本的東西就是不能嘴！

沈政男說，不管有多難吃，你在日本就是不能公開批評，因為他們沒有毒舌文化，也沒有諷刺的喜劇文化，他們對別人的評價相當敏感，只要你露出一點負面氛圍，他們就會當真且在意。有趣的是，台灣網友不是日本人，也為日本人心疼起來，原因在於大家經常到日本玩、對日本有好感。

沈政男認為，台灣人的客套和禮貌也是受到日本人影響，經常把「還好」或「不好意思」掛在嘴邊，但網路上匿名的台灣人罵得很兇、用詞也很粗魯，回到現實世界又變得客氣。而蔡阿嘎原本只是想用搞笑的批評手法卻被當真，還弄得必須出來道歉，他以6個字評語，「有那麼嚴重嗎？」