獲國民黨徵召參選2024總統的新北市長侯友宜民調低迷，令支持者憂心不已。對此，精神科醫師沈政男強調，侯友宜的總統選情絕對不會崩盤，並認為重建人民之間的信任感，重新團結被分裂的台灣社會是下一任總統最重要的任務之一，而侯友宜可說是三位總統候選人裡的最佳人選。

沈政男昨(13)日就侯友宜選情進行分析，並表示2024總統選舉的基本大勢是藍白加起來50%，民進黨35%，國民黨能做的就是從50%裡搶下36%，但這非常困難，因此藍白合是最後的大絕招。沈政男也強調，侯友宜的總統選情絕對不會崩盤，且侯投入競選沒多久，還有很多發揮的空間，選民的評價仍有機會調整。

沈政男也提到，侯友宜的優勢包括他是三位總統候選人裡，最值得信任的一位，因為沒有意識形態的包袱，沒有掉入政黨對抗的窠臼；他的政治性格最穩定，不誇張也不過份自信，更不會震怒；他的政治野心也最為節制，即使在黨內民調最高，也不會主動爭取權位。此外，侯友宜經歷過生離死別，但他沒有形於色，也沒有刻意經營人設，而是始終給人真誠實在的印象。

「下一任總統最重要的任務之一就是重建人民之間彼此的信任感，重新團結被分裂的台灣社會」，沈政男直言，侯友宜是三位總統候選人裡的最佳人選。沈政男也認為，侯友宜的形象優勢是堅忍與包容，而不是睚眥必報，不必口水式地回嘴，而是把事情弄清楚，然後充滿自信，微笑地告訴人民接下來該怎麼做，等到事情明朗以後，大家就會知道，攻擊侯的人有多麼膚淺與自私。

至於幼兒園餵藥疑雲是否影響侯友宜選情，沈政男直言「不會的！」並認為此事的本質就是人民之間的信任感相當稀薄，才會一看到孩子有狀況，就以為有人要相害。沈政男感嘆道，連一個民生事件都讓彼此不能信任，國政方針要如何真正凝聚全民智慧與共識，為台灣找到最好的出路？他認為侯友宜應該站在這樣的高度處理這件事以及往後的其他議題。