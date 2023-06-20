2024總統大選最新民調，《TVBS民調中心》18日公布的最新調查結果顯示，柯文哲支持度為33%，由老三升至龍頭，賴清德支持度30%排在第二，侯友宜支持度則為23%，另有14%受訪者未表示意見。對此，前立委郭正亮19日就表示，「總統大選是路線、政策、價值的選舉，今年如果講抗中看看，你穩死的，這個氛圍是有利於國民黨」，引發討論。

郭正亮19日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「不能把地方選舉跟中央類比，因為總統大選是路線、政策、價值的選舉，個人只能加一點分，重點是政策差異、什麼路線、什麼價值，總統大選大家期待的還是光跟熱，這兩個出不來怎麼選？」郭正亮更強調，「今年如果講抗中看看，你穩死的，這個氛圍是有利於國民黨」。

郭正亮也坦言，「事實上柯文哲也不支持九二共識，但柯文哲兩岸一家親朗朗上口，他會說我辦過雙城論壇，他會用這樣來宣傳，我沒有用九二共識但中國大陸還跟我交流」，郭正亮也強調，「侯友宜是正宗，會有很多問題大家會期待，但我沒有聽到聲音，這是三腳督，首先要穩住你的基本盤，連基本盤都穩不住，中間選民憑什麼？」

最後郭正亮更提到，「中間選民很多都是大西瓜派，他們是見風看哪邊是大派才注意去聽，柯文哲就賺到這個，這就是政治現實，侯友宜國民黨基本盤還沒穩住，穩住基本盤就一定有三成，一定回到國民黨本來的價值，要敢於說」。