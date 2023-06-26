近期各家媒體相繼公布民調，國民黨2024總統參選人侯友宜在三腳督的情況中呈現劣勢。對此，前立委沈富雄今（26）日說到，對於自己過去的想法，「我真的是錯了」，侯友宜並不是老虎；不過他也強調，侯友宜現在是水牛默默耕耘，未來還有反轉的機會。

沈富雄在稍早播出的網路節目《今天誰來沛》表示，現在國民黨的選情不只是不樂觀，還跟他的想法完全相反，「我得說我看錯了，但最後搞不好會反轉成我沒有錯」。

沈富雄還提到，現在藍營的小雞都沒有信心了，連台北市議員徐巧芯看起來也是要輸的樣子，不是很樂觀，其他國民黨戰將也都一臉苦瓜臉，「我必須向全國的觀眾說，就這點、就這個情況，我真的是錯了。」

對於侯友宜，沈富雄認為自己看錯其本質，原本是覺得侯友宜這個人，被徵召前安分守己，徵召後才會展現攻勢；但現在看情況，侯友宜會呈現一直以來對外表現的樣子，被徵召後還是好好做事，「侯友宜不是老虎，是水牛在默默耕耘。」

沈富雄接著分析2024選情，他稱當前整個大勢，有一半的人討厭民進黨，這是藍營的機會；但也有很多人討厭國民黨，這就是柯P今天不費吹灰之力，跑到第一名的原因。

除此之外，沈富雄還斷言，假使鴻海創辦人郭台銘出來獨立參選，在4腳督的情況下，絕對是保送民進黨主席賴清德。