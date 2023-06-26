民眾黨主席、2024總統參選人柯文哲日前被爆出「重啟服貿」主張，遭到綠營連番砲轟，柯文哲25日受訪被問及此事，怒轟民進黨「每天都放狗咬人，要不要叫狗主人自己出來回應？」對此，民進黨立委洪申翰反駁，其他政黨不是民眾黨，並沒有如柯一般養狗。而柯文哲也在今（26）日受訪做出回應，直言自己對1450側翼很反感。

對於柯文哲25日罵民進黨放狗咬人，洪申翰在臉書發文指出，「柯文哲自己可以提出重啟服貿，而我只是戳破他的話術、揭露他的動機，就要被柯文哲罵是狗；我想再次提醒柯主席，你自己認知台灣民眾黨內都是狗，但抱歉，其他政黨不是民眾黨，並沒有如你一般養狗。」

媒體今早針對洪申翰的回應進行詢問，柯文哲先是笑笑地回，「他們有養」，接著強調自己一向都很反對1450側翼名嘴。

媒體接著問到，洪申翰好像對「狗」這個詞很不滿意，且民進黨發言人說柯的言行不適合參選，對民主是不好的示範。柯文哲直言，「講了就講了，人在氣憤下會講這種話，服貿事件就是典型的一條龍做假新聞，難不成遇到還要裝可愛，還要裝有風度，早就想把他踹下去了。」

另外對於是否要修改「狗的說法」？柯文哲也稱，「講都講出來了，要怎麼修改。」

此外，民進黨團上午回應時事議題，媒體詢問黨團怎麼看柯文哲不願為「養狗說」道歉，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄表示，民進黨立委在立法院看到民眾黨立委時，會認為對方長得非常可愛、人模人樣，也非常專業。莊認為，柯文哲這樣的說法不好，對人還是要有基本尊重。