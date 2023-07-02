2018年「褲子大王」楊政城曾以無黨投入該選區議員，當時22歲女兒楊宜庭（右）幫忙輔選。（柯宗緯翻攝）

2018年「褲子大王」楊政城曾以無黨投入該選區議員，當時22歲女兒楊宜庭（右）幫忙輔選。（柯宗緯翻攝）

國民黨在高市第8選區立委選戰派「最美發言人」李明璇（左）角逐。（柯宗緯翻攝）

國民黨在高市第8選區立委選戰派「最美發言人」李明璇（中）角逐。（柯宗緯翻攝）

民眾黨高市第8選區將派美女刺客迎戰，傳出將由高雄商界聞人「PK褲子大王」楊政城的女兒楊宜庭出戰，目前正報黨中央核定。而國民黨該區則派「最美發言人」李明璇角逐，這場選戰被媒體形容是「顏值大戰」，雙姝將對上挑戰連任的綠委賴瑞隆。

民眾黨積極備戰2024區域立委選戰，高市黨部喊話高雄立委不缺席，其中較為明朗的是「旗津、前鎮、小港」選區將推出美女刺客，傳出該名政治素人為「PK褲子大王」楊政城之女楊宜庭，她曾綁馬尾亮相，被網友稱為「馬尾妹」，外型清新脫俗帶點「仙氣」，民眾黨已依程序提報到黨中央，尚未正式核定。

楊政城事業版圖橫跨成衣、藥妝、飯店等領域，育有1子1女。2018年楊政城曾以無黨投入該選區議員，當時22歲女兒楊宜庭在英國讀曼徹斯特大學，主修流行設計，趁暑假回台拍攝宣傳照，女兒當時陪同掃街輔選，引發熱議，楊還受封為「國民岳父」。

外型亮眼的楊宜庭將投入選戰，成為該區「嬌」點，楊政城也在群組上間接證實。無獨有偶，國民黨派出「最美發言人」李明璇應戰，李善於空戰，近期也積極走入基層，前進旗津區展開鐵人掃街開講，她說，「我不放棄一點機會，不停止一分一秒的努力」。

前鎮小港為傳統綠營票倉，選民結構綠大於藍。現任立委賴瑞隆已高票連任兩次，上屆更以13萬5052票、57.73％得票率連任成功，基層實力雄厚，他老神在在，主打政績牌。而兩姝形象相近，也都鎖定年輕人及中間選民，恐怕瓜分票源，因此外界仍評估賴瑞隆選情樂觀。