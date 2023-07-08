國民黨總統參選人侯友宜昨晚8點在網紅「館長」陳之漢的直播節目「誰來TALK館」接受專訪，拓展與年輕族群的交流。前立委郭正亮今(8日)表示，侯友宜現在最缺的就是讓群眾看到他的感性面，應該要用臉書、影片甚至出自傳等方式，拋出很多感人的故事；另一方面，侯也要面對群眾，開始跟群眾有溝通、對話。

郭正亮今在政論節目《新聞大白話》表示，侯友宜現在最大的挑戰是要在民調上與可能連署參選的鴻海創辦人郭台銘拉開差距，並追上、甚至超過民眾黨總統參選人柯文哲。

郭正亮認為，侯友宜現在再去找地方組織整合影響都不大，真正還是要面對群眾、尤其是藍營的群眾，讓他的主張被藍營群眾看到，開始跟藍營的群眾溝通、對話，要講到人家心裡在想的事。

郭正亮認為，只是堵麥式的訪問都太正式，侯友宜要有一些發自內心講出來的話，還有一些感人的故事要丟出來，在總統的選戰中，早就該把個人傳記發佈出來，不管是臉書、影片都要鋪天蓋地，因為人家對他的感性面了解太少了，這方面侯友宜太缺了。