國民黨黨不分區立委鄭麗文因黨籍總統參選人侯友宜選情低迷，喊要「換侯」引發爭議，侯競辦執行長金溥聰昨受訪時說，內鬥就像「青春痘，膿包一定要擠出來」，也被認為暗指鄭麗文是膿包。曾痛批鄭麗文心急換侯「是在急屁喔」的國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯今(14日)受訪時表示「不敢說誰是膿包，自己有痘痘，不能講說痘痘很可惡。」

對於金溥聰稱要幫藍營「擠膿包」，徐巧芯今受訪時也笑說，「我不敢講誰是膿包，青春痘每個人臉上也都會長，我自己有痘痘，不能講說這個痘痘很可惡」，不過2024最重要的還是整體非綠的整合，這不是換不換誰的問題。「換侯說」已經不是現在大家討論的議題之內，但是所謂非綠陣營的第三階段整合的這個議題應該還是在朱主席的議程表裡面。她提到賴清德民調始終跨不過40%，等於有6成民眾都希望下架民進黨，但只要在野勢力無法整合，就等於讓賴清德躺著選，這些都有賴黨中央高層的智慧來解決，他們作為參選人就是黨怎麼規定就怎麼做。

對於自己先前痛批鄭麗文，徐巧芯解釋，是因為對鄭麗文的言論很錯愕，前幾天瘋狂挺侯、過幾天瘋狂反侯，但這都是鄭麗文的主張沒什麼問題，在黨內本來各種聲音都有，但因為鄭麗文去罵一些「黨中央提名侯友宜，就支持侯友宜」的艱困選區的立委參選人，「因為想法跟鄭委員不一樣就被批判，我覺得不是很厚道」。她強調，不是針對鄭麗文本人，而是針對她的主張。

徐巧芯表示，她主要是幫立委參選人游淑慧叫屈，因為游認為黨提名侯友宜就支持侯，但卻被鄭麗文批評。徐強調，鄭麗文不應該因為有人和她的主張不同，就轉過頭來批判辱罵，游淑慧明明就是在最艱困選屈努力奮戰的參選人，她挺國民黨自己提名的總統候選人是錯在哪？如果挺韓不算錯的話，那黨內有人挺郭或挺侯也不能說有錯，難道大家不能互相尊重一下？