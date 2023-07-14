隨著2024總統大選逐漸進入白熱化，中華亞太菁英交流協會今（14）日也公布最新民調結果，「三腳督」的態勢下，民進黨總統參選人賴清德依然領跑，支持率為32.4％、民眾黨主席柯文哲居次有25.9％、國民黨參選人侯友宜僅拿到17.6%。中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛指出，週日在凱道舉行的716活動，或將成為侯友宜在全代會前的最大變數。

中華亞太菁英交流協會公布的民調數據顯示，與前次5月8日所做的民調相比，白、綠兩陣營變化不大，賴清德的支持率由35.2%變成32.4%，下降2.8個百分點；柯文哲反而增加0.3個百分點，從25.6%到25.9%；而侯友宜則從24.0%掉至17.6%，下降約6.4個百分點；無意見者從15.3%暴增至24.2%，暴增約9個百分點。

王智盛分析，儘管侯團隊執行長金溥聰重出江湖操盤，但對侯友宜在整合藍營支持者方面，成效並沒有立竿見影；另王還提到，在野總統參選人本周日都會到凱道參加716活動，引發各界關注，甚至會影響到723國民黨全代會結果。

該民調訪問時間為2023年7月10日到7月12日，調查方法為市話訪問，並成功訪問到1003位22縣市年滿20歲以上的民眾，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.1%。並參照內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區2023年1月份人口統計資料，對於性別、年齡、戶籍地行政區進行多重反覆加權。