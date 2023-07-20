隨著2024總統大選的日子越來越近，民眾黨柯文哲已於4月啟程訪美，民進黨賴清德8月出訪中美友邦時，也會過境美國，國民黨總統參選人侯友宜規劃9月上旬訪美。而近日就有一份最新的民調指出，對於台灣總統參選人是否在選前都要訪美，有近63.3％的民眾認為「不需要」，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》19日起進行網路民調，針對台灣總統參選人在選前訪美，幾乎已成慣例，截至19日晚間23時，已有3千人參與投票，對於「 總統參選人的外交表現會影響你的投票意願嗎？」有25.2％的民眾認為「一定會」、有20.4％的民眾認為「可能會」、有24.6％的民眾認為「不太會」、有20.2％的民眾認為「一定不會」，另還有9.6％的民眾認為「不知道／沒意見」。

同時該份民調也詢問了「你認為總統參選人在選前需要赴美訪問嗎？」有11.1％的民眾認為「非常需要」、有14.1％的民眾認為「還算需要」、有27.8％的民眾認為「不太需要」、有35.5％的民眾認為「完全不需要」，另還有11.5％的民眾認為「不知道／沒意見」。