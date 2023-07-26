2024總統大選競爭激烈，《美麗島電子報》今(26日)公布最新民調，國民黨總統參選人侯友宜在全代會後，微幅上漲2.8%來到19.9%。前立委郭正亮繼先前說8月15日左右，兩岸會因為副總統賴清德訪美發生大事，侯友宜要最好應對準備；今又點出另一個時機點是10月，中國大陸公布貿易壁壘調查第一份名單，「民進黨穩死！」屆時民眾黨主席柯文哲、侯友宜也能做攻防，但力度會不及8月。

郭正亮過去曾指出「戰爭與和平」的兩岸議題是國民黨2024選戰的神主牌之一，也曾說「8月15日一定會出現大事」，副總統賴清德過境美國時一定會引發中國大陸做出反應，侯友宜要有所準備，想清楚要怎麼回應。

郭正亮今在中天節目《綠也掀桌》表示，若侯友宜8月沒有發揮好，等於是沒有在兩岸議題上抓到主導權，因為賴清德過境美國就是最佳時機，要發揮一定要有時事，跟著明顯的議題去打，民眾才會有感覺。

郭正亮也透露，另外一個時機點講白了就是10月，10月中國大陸的貿易壁壘調查要公布第一次名單，「民進黨穩死的！」綠營的打法也是一樣，批評中國大陸越來越壓迫台灣。

郭正亮說，貿易壁壘調查的議題，侯友宜跟柯文哲也可以做攻擊，批評民進黨政府一天到晚在講ECFA，結果也不敢廢止，貿易壁壘也不照著世界貿易組織(WTO)的規則做；但他認為，這個事件的力道一定比不過8月。