國民黨2024總統參選人侯友宜從本月初開始，就積極想跟前高雄市長韓國瑜破冰，然而侯友宜競辦副召集人謝龍介卻表示，侯方3次邀約韓國瑜，都因對方有事臨時取消，引發外界揣測。對此，一份最新網路民調詢問韓國瑜支持者，兩者間是否已無芥蒂，結果有72%的參與者認為，韓國瑜早就放下2020侯友宜不支持他的事。

侯競辦執行長金溥聰11日指出，侯友宜一直嘗試邀約韓國瑜，但約好了3次都無疾而終，直言2人可能還是有心結；謝龍介昨則於臉書直播提到，侯陣營確實曾3次邀約韓，有2次還是他邀的，另外1次則為侯韓在國外一名共同朋友所約，謝說韓強調愛與包容，但還是得考慮韓粉的情緒，「我講這是標準答案，你們還要亂，甘有意思？」

Youtube頻道《庶民錦鯉》12日發起網路投票，截至今（14）日早上7點45分，已有4556人參與，針對「如果你是真實韓粉，你覺得韓國瑜是否已經接受了侯友宜的道歉？是否還在計較著2020侯友宜的不幫忙而耿耿於懷？」的問題，有72%的網友覺得，「韓國瑜提倡愛與包容，早就沒放心上了」；僅僅只有28%的參與者稱，「侯友宜對韓國瑜2020傷害太大，這樣的道歉無法令韓國瑜釋懷」。

韓國瑜的支持者也紛紛留言表示，「做公益心胸都不會太狹隘的，加油得理饒人才是高人一等。韓國瑜大家應該認識吧，那麼多人喜愛他自有道理。加油吧」、「是真韓粉，我覺得韓國瑜會做自己該做的事」、「以韓國瑜的高度早就釋懷了，他目前只有一個終極目標『下架民進黨』」。

不過也有民眾強調，「我是真韓粉也是中間選民，韓先生支持侯但我不支持拍謝投柯」、「韓總大人大量，韓粉可沒這種雅量」、「如果侯有誠意道歉，或者說他的道歉有誠意，就不會到現在還在吵！愛韓的粉絲們別讓韓國瑜委屈！」、「真的不要再拿韓國瑜來消費了」。