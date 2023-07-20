國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰昨（19日）專程到雲林拜訪前縣長張榮味被解讀為是「拆彈」，雲林縣長張麗善20日表示，她不在場不清楚談到甚麼，但她知道「金老師」要來拜訪的事，她覺得能走進基層聽聲音是一個很好的表現，不用太去解讀，用平常心看就好。

金溥聰從昨晚6點與張榮味在虎尾的自宅談話，接著吃晚餐2小時，晚間9時結束後，金溥聰面對媒體未多談，只說聚會氣氛很好，陪同拜訪的侯友宜競選辦公室副召集人謝龍介說張前縣長給侯很多獨到的建議，相信未來形勢會愈來愈好。

張榮味胞妹、縣長張麗善因行程滿檔並未出席昨天的會晤，張麗善今（20日）受訪表示，「金老師」是跟她哥哥約的，她事前知道，但她昨一整天都在會勘，從虎尾跑到元長，晚間6點半還在台西舉辦縣政說明會，不克出席，所以她途中有打電話向金溥聰致意。

張麗善說，她在電話中一是向金老師致歉行程滿檔無法碰面，二是她表達國民黨要團結拚選舉，沒有分裂的本錢，現在要目標一致。

針對外界解讀金溥聰拜訪張榮味是為整合國民黨總統大選不同意見「拆彈」，張麗善表示，金溥聰來雲林拜訪她哥哥是禮貌性拜訪，第二是交換意見，第三是聽聽地方聲音。

她說，選舉本來就要下鄉、傾聽民意，每一個不同的聲音代表不同的族群，能走進基層聽大家的聲音是一個很好的表現，不用太去解讀，用平常心去看，這是選舉步驟本來就應該做。

外傳金溥聰昨晚並未直接提及請求張榮味支持侯友宜之語，張麗善表示，她不在場所以不知道，她哥哥現在的想法是凝聚力量改變台灣、改變環境、國際關係，他會尊重大環境，沒有辦法逆勢操作。