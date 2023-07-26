國民黨總統參選人侯友宜辦公室競選執行長金溥聰昨天在廣播節目上說 ，民進黨戴瑋姍是「一個漂漂亮亮的女生，罵人的時候理直氣壯，一發生事情就躲得跟老鼠一樣」；侯友宜今天也附和金的說法；民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍痛批，金溥聰跟侯友宜都應該重修性平課。

她表示，金溥聰的發言非常父權，就如同侯友宜在質詢台上總是不尊重年輕女性一模一樣。「有怎麼樣的候選人就有怎麼樣的執行長」。

她說，像老鼠一樣逃跑的其實是侯友宜，落跑選總統完全不顧市政，在幼兒園的事件裡面，持續延燒是因為沒在第一時間啟動調查讓證據滅失。

她說，後續看到調查報告一拖再拖 拖兩個月才公布，侯友宜也是第一個去罵幼兒園居心叵測的老師，造成社會上的紛亂。

她表示，今天該道歉的是侯友宜， 落跑的是侯友宜，請金溥聰重新檢討自己的候選人，「就如同金溥聰兒子說的一樣，像侯友宜這樣的人，叫他們怎麼把票投下去」。