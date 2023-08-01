藍寶堅尼今年1~6月賣出了5341輛汽車，較去年同期增加4.9%；其中最大市場美國賣出1625輛，銷售占比為30.4%。

執行長Stephan Winkelmann說，由於市場不確定，做出正確預測很不容易；但他補充說，今年要銷售1萬輛是「可行的目標」。

Windelmann說，公司沒有義務去實現這個目標，但是更重要的是這凸顯了公司的健康狀態，以及客戶有多願意購買我們的汽車。

售價較親民的20萬歐元Urus休旅車，其成功銷售，也推升了業績。蘭寶堅尼近年來依靠來自富裕購車者的強勁需求，擴大了產能。2022年，公司交付了超過9200輛汽車，已相當逼近1萬輛。

競爭對手法拉利(Ferrari)，兩公司總部相距不到40公里，其在去年銷量為1.3萬輛。

今年上半，藍寶堅尼營收成長6.7%，達到14.2億歐元，營業利益增加7.2%,達到創紀錄的4.56億歐元。

藍寶堅尼在2027年前將投資19億歐元，用於轉型到混合動力和純電動車，但預計還會有更多的投資。

今年稍早，該公司推出首款插電式混合動力車Revuelto，主要是在現有的10汽缸超跑Huracan和Urus休旅車基礎上打造。預計新的Urus和Huracn在明年將全數打造為混合動力車款。

藍寶堅尼預計在2028年推出首款純電動車，時程較法拉利承諾的2025晚3年。而純電版的Urus將在2029年推出。

執行長補充說，使用「電子燃料」(e-fuels)在未來也會是一選項，但僅適用於該公司的超跑車款。未來十年，有關電子燃料的車款決定，將取決於各地區的監管規定。