蔡甜甜從醫美界轉戰演藝圈。（雄鷹娛樂提供）

蔡甜甜從醫美界轉戰演藝圈。（雄鷹娛樂提供）

蕭淑慎的老公、「雄鷹娛樂文創」執行長梁軒安，繼上月推出台語歌手余曼曼之後，又簽下「醫美界曾莞婷」蔡甜甜（Brandy）進軍娛樂圈，除率先成為保養品「TRUU」保養教主，日後也有每年至少一張專輯、一部影視作品的規劃。

梁軒安表示，他花了上千天的遊說、三顧茅廬才讓蔡甜甜點頭與他簽下10年長約，他覺得蔡甜甜認真、努力、上進，經歷過一般人沒有體驗過的人生卻仍能保持初心，這些將成為她轉換跑道發展的助力。蔡甜甜坦言一開始確實滿抗拒，「後來想想人生沒有回頭路，就勇敢推自己一把，跟梁老闆簽約了。」

據悉蔡甜甜擔任醫美顧問，創下年營業額近億的成績，對此她沒正面承認：「近億不敢說啦！但過去我真的很認真，一開始只是消費者，發現我真的變得不同了，就想往這方向前進，開始上課學習相關醫美專業知識課程，還把自己的第一台車賣掉投資自己，花了很多時間及金錢去上課。」

她一開始只有1萬塊左右的薪資，但每天上網查資料、自己記錄拍照做廣告，分享在社群上吸引更多想變美的女孩們，這樣的薪水領了大約2年，某一年過年前領過最高的業績獎金3萬多元，當時超開心，後來越做越廣，以「諮詢顧問」身份在醫美界交出了漂亮成績單。

她決定給自己一次重新出發的機會，對於被許多人稱為「醫美界曾莞婷」，蔡甜甜說：「我覺得她很美、很有氣質，很榮幸大家覺得我跟她有一點像吧！」她也表示：「我很喜歡迪麗熱巴，不管是外表，還是她的個性、工作上的態度，都是我努力的目標。」

至於她的「老闆娘」蕭淑慎，蔡甜甜說：「闆娘一直是我心中的女神啊！從來沒有想過會親眼見到她，正好因為醫美以及共同朋友認識，才能走到現在如此靠近的距離。我內心一直也把她當榜樣，因為我們都是天蠍座，我懂那種神秘卻迷人的距離感，她就是有給我這種女神般的感覺；自己成長後更能體會到每個人生過程的不易，希望日後有更多機會可以多跟闆娘拜師學藝。」