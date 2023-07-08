2024總統選戰全面開打，然而國民黨參選人侯友宜近期民調形勢不佳，藍營立委鄭麗文近期先是在節目拋出「換侯」論，引發熱議！她昨（7）日更在《POP大國民》節目中指出，「現在換誰才能振衰起敝，自然而然想到前高雄市長韓國瑜」。

鄭麗文提到，自己跟侯友宜沒有私交，過去會呼喊盡快派侯出來參選，主要是因為其在市長任內的表現滿意度非常高，是一個很穩健、非常稱職、很優秀的市長，但選情走到現在，大家都看到了危機了，要面對危機，不要否認，幾乎已成定局。黨中央應該出面解決問題，趕快化解危機。

對於藍營的近況，鄭麗文則強調，侯友宜是無辜的，不忍心看到侯友宜繼續下去！逼他走下去，會兩頭落空，要保護侯友宜，不要讓他成為炮灰！幫藍營找到最強的人，還來得及！

鄭麗文認為，現在合理的安排，是讓侯友宜回到他熟悉的新北市長，但現在換誰才能振衰起敝？她自然而然的想到韓國瑜，「首先是爆發力夠強，而且在各種奇奇怪怪的選情裡頭、複雜的局勢裡面，他有他應對特殊的天分跟天才，且未來在野大整合，他也是國民黨少數能跟柯文哲有良性合作的。」

對於國民黨表示，中常會通過的2024大選黨員行為規範明定，黨員應全力協助本黨提名參選同志當選，違反者將依黨紀處分。呼籲黨員同志謹言慎行，切勿發表破壞團結言論，讓親痛仇快。鄭麗文也回應「我是豁出去了，隨便黨如何處理」，並稱現在還來得及，還有半年。

對於鄭麗文的「換侯」言論，網友持續在她的臉書下面交鋒，支持者表示，「支持，鄭委員」、「鄭委員加油！講真話的國民黨菁英」、「力挺鄭委員，講真話很傷人，不講對不起自己良心」、「鄭麗文戰力十足，為民喉舌，實為國民黨戰將」。不過也有人狠嗆，「不幫忙就算了，還扯後腿，開除鄭麗文！」、「她只是聲音大而已沒啥本事」、「戰將請去艱困選區表現一下，看你民調如何。人家在奮鬥，你在潑冷水」、「請自請處份，心不在黨就退出」。另外也有藍營支持者強調，「支持侯友宜」、「力挺侯市長」。