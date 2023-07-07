民進黨2024總統參選人、副總統賴清德近日投書《華爾街日報》，提出四個支柱維護兩岸和平現狀，分別為「全力強化國防嚇阻力」、「提升經濟安全」、「展開民主夥伴合作」、「維護兩岸現狀」。對此，精神科名醫沈政男直言，凡事「蔡規賴隨」，乾脆讓總統蔡英文留任好了。

沈政男今（7）日在臉書撰文指出，賴清德從政的初衷是反國民黨，且在大學時代並沒有接觸政治或學運，頂多就是看看黨外的東西，後來應該是從政以後加入了新潮流系，才形成了台獨思想。「但你看，他在投書裡怎麼說？我會努力不懈地捍衛兩岸現狀。原來，這就是務實台獨的內涵！？稍有政治判斷力的人都會知道，台灣在兩岸問題能有的選擇，就是努力與沒那麼努力地維持現狀。但既然如此，為什麼賴清德的從政初衷不是維持現狀？」

對於賴清德投書所講的四大支柱，沈政男分析，完全都是蔡英文的作法，絲毫看不出其本人對兩岸與台灣未來的個人主張，既然全是蔡規賴隨，何不讓蔡英文留任？「蔡規賴隨，賴又沒有蔡討好年輕人的本事，當然支持度就無法繼續衝上去了。」沈還提到，賴清德能不能當選，變數還不小，攔路虎就是這三個字「柯文哲」，尤其賴清德的四大支柱，跟柯文哲的兩岸與國政論述比起來，就是讓人昏昏欲睡，而且高高在上，泛著一股蔡英文的疏離氣息。

沈政男表示，賴清德以前並沒有那麼反中，甚至還說過「親中愛台」，但後來當了蔡英文的副總統，寄人籬下，也只好仰人鼻息，甚至認同加害者了，九二共識其實就是兩岸關係的煙霧彈，卻被蔡英文驅散了，因為這對2019年連任比較有利。沈質疑，「蔡英文因為抗中而保住政權，但試問，以接下來的世界局勢與台灣民意，賴清德繼續堅持這樣的作法，能夠獲得多數台灣人民支持嗎？」

沈政男最後總結，現在賴清德在三腳督之下，民調尚有優勢，上頭又有蔡英文督軍，因此繼續維持目前選戰戰略，然而等到藍白合，或者出現柯文哲民調繼續往上衝的情況，那麼賴清德就不得不思考修改蔡規賴隨這樣的格局了。沈強調，「真的，蔡英文那一套是孤臣孽子、朝不保夕的施政格局，賴清德應該走出自己的新路線，讓台灣真正成為不只是經濟上，而且是外交與內政上的日不落國啊。」