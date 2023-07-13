根據《台灣民意基金會》公布全國性調查，20至34歲選民的民眾黨支持度，以超過20個百分點全面輾壓民進黨和國民黨，民進黨在中壯選民支持度也落後民眾黨。針對民進黨這兩族群選民為何減少？前大使介文汲指出，民進黨將近8年來的倒行逆施，開給很多年輕人的支票，都沒兌現，甚至4個月兵役變成1年；而中壯選民的薪水沒有增加、貧富差距拉大。

針對民進黨年輕人選民跑了？介文汲13日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，民進黨將近8年來的倒行逆施，開給很多年輕人的支票都沒有兌現，他們做了多事，也都傷害了年輕人對民進黨的好感。

介文汲接著指出，4個月兵役變成1年，幾乎是3倍的時間。還有年輕人有感覺到工作好找嗎？起薪有增加嗎？這8年多都沒有啊，有些地方找工作，比8年前還差；甚至教召也要增加。這些對年輕人來講，都把他們的權益給剝削了。

至於民進黨中壯選民減少，介文汲點出，中壯選民比較了解社會現狀，而且希望社會有感善，上有老下有小，薪水卻沒有增加，貧富差距拉大，社會正義越來越糟糕、法治被破壞。而在疫情期間，高端事件更讓人真正見識到民進黨竟貪腐到這種程度。