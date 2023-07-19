國民黨高市第4選區立委人選，傳出已徵詢前高市議員陳若翠出馬挑戰綠委林岱樺。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄立委布局，仍有2區難產。傳出第4選區已徵詢前高市議員陳若翠出馬挑戰綠委林岱樺。對此，高市黨部主委黃昭順今（19）日證實，陳有戰力，應可代表這個選區參選，待明開會拍板。陳若翠也鬆口，雖然是艱困選區，但會轟轟烈烈幹一場。

高雄8名綠委，除左楠區劉世芳不連任外，改由高市議員李柏毅出馬，其餘7席皆爭取連任。國民黨則在艱困選區奮力一搏，目前已有6區完成提名，但第1選區（大旗美）、第4選區（仁武、鳥松、大寮、林園）人選仍未底定。

傳出陳若翠被鎖定挑戰林岱樺，勸進聲不斷。對此，黃昭順證實，有找陳若翠談過，目前應該會是她，大家蠻歡迎她，經做民調、幹部諮詢，一致認為她是戰將，地方對她支持度很高，明天將開提名小組會議，開會結果將送黨中央核定後，才會正式提名。至於大旗美選區人選還在努力，但有一定方向。

陳若翠今晚受訪時鬆口，黨部找她溝通過多次，希望她到艱困選區挑戰林岱樺，她先前曾參與高雄第6選區立委黨內初選，雖然失利，但仍希望在明年戰役不缺席，尤其明年總統大選、立委選舉至關重要，她唯一目標就是不要讓民進黨繼續執政。

她也坦言，林岱樺連任多屆，該選區被外界視為艱困選區，但她從政一向以為民服務為初衷，「戰士沒有選擇戰場的權利」，加上黨部勸進，地方議員相挺，也鼓勵可以一起並肩作戰，為了國民黨及國家的未來，她一肩扛起重責大任，決心要去選，就要轟轟烈烈幹一場。