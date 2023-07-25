【全程字幕】杜蘇芮升級「超級颱風」！氣象局預計14:30發布陸警 「這地」先進暴風圈警戒區 @ChinaTimes ​

杜蘇芮颱風向西北朝台灣靠近，雖然中心登陸的機會降低，但有氣象粉專提醒不要以為沒登陸就沒事，台灣位於颱風東北象限的危險半圈，迎風面宜花東、南高屏風雨不可輕忽。對此，不少高雄人看到杜蘇芮的路徑都頭皮發麻，直呼是他們最討厭的路徑，都是颱風走後才大風大雨。

氣象局表示，杜蘇芮位於鵝鑾鼻東南方550公里海面上，以西北轉西北西方向朝台灣南端近海前進，周三、周四颱風中心將沿著台灣西南方近海北上，這兩天也是颱風影響台灣最明顯的時候，杜蘇芮路徑被人轉發到Dcard上後，引起高雄網友直呼，「高雄人討厭這種路線，後續西南氣流掃進來會很慘。」引起有網友好奇問是什麼狀況。

問題一出，大批高雄人紛紛回憶過去的颱風慘況，「如果有幸放到颱風假，會發現當天無風無雨，還以為沒颱風，等颱風抵達大概台中以北的位置，西南氣流捲進來，才開始狂風暴雨，但是假已經放完了」、「真的！小時候的記憶，都是每次放無風雨颱風假，等颱風走後，要上學才大風大雨」、「颱風搭配西南氣流真的超可怕，根本像拿武器殺進來一樣。」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書強調，杜蘇芮雖然中心沒登陸，但台灣就在颱風東北象限的危險半圈，颱風跟高壓之間的梯度讓強風區更廣，台東、屏東、花蓮、高雄、南部山區務必注意持續性強降雨與強風。

所幸根據目前預報，這次的杜蘇芮颱風沒有帶西南氣流，氣象局表示，周五（28日）颱風漸遠離，風雨稍趨緩，中南部地區有短暫陣雨，周六至下周一（29日至31日）為西南風環境，南部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。