中度颱風杜蘇芮朝台灣接近，周三傍晚起影響花東及嘉義以南，氣象專家賈新興指出，在杜蘇芮後面，菲律賓東方海面還有一個颱風發展，預計最快周五（28日）生成，若成颱將是今年第6號颱風「卡努」。

賈新興今天在臉書發文，杜蘇芮颱風中心的颱風眼完整，結構很好，7級風暴風半徑達280公里，目前位於菲律賓呂宋島東邊，往西北前進，周三（26日）抵達呂宋島北部，與地形有交互作用，可能影響颱風的速度及強度，所以周三要特別注意颱風移動的速度和方向變化。

歐洲模式模擬台灣26至30日的降雨。(翻攝自賈新興YouTube)

賈新興說，依預報資料顯示，花東及嘉義以南周三傍晚至周四是受颱風影響台灣最顯著的時候，因為中央山脈擋住，台中以北的風雨較少一點，等周四到周五上午（27、28日）颱風走到台灣海峽，中南部風雨才明顯，周五（28日）颱遠離後無颱風尾，也就是無西南氣流，周六、日（29、30日）回到午後雷陣雨的天氣。

賈新興說，菲律賓東方海面還有一個颱風發展的機會，在周五、六（28、29日）生成的機率高，若成颱將是今年第6號颱風「卡努」（Khanun，泰國提供，指波羅蜜），後續路徑等颱風發展起來再觀察，不過後期預報不確定性略高，須留意最新預報資訊。