中颱卡努強度持續增強，明天將抵達琉球、台灣北部海面，周二、三外圍環流影響北台灣及中南部，氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，原先預估卡努周四會進入大陸，但預報顯示卡努速度大幅減慢，路徑變數增大，若在台灣北方卡太久，對中、南部並非好事，西南風雨勢可能相當可觀。

原先預估卡努周四會進入大陸，但預報顯示卡努速度大幅減慢，路徑變數增大，可能在台灣北方卡住。(翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急FB)

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書發文，卡努颱風路徑變數有增大趨勢，原先預估卡努周四（3日）就會進入大陸，但最近幾報開始延後，卡努在靠近大陸之際移速大幅減慢，導致颱風後期路徑不確定性提高，且數值預報對於後期的預測，乃至於大氣環境的配置恐有戲劇性的變化，耐人尋味，「尤其卡努颱風在台灣北方卡太久，對中、南部而言並非是好事」。

氣象局也指出，周二、三（8月1日、2日）颱風外圍環流影響，西半部有雨，隨颱風通過台灣北方海面期間風向的轉變，降雨會由北部轉往中南部，東半部為多雲，午後山區有局部短暫陣雨；東部及東南部地區容易出現焚風。

氣象局表示，周四至周日（3至6日）西南風影響，中南部降雨機率高，容易有雨，雨勢大小取決於西南風的強弱，此部分預報資料較為分歧，請留意後續最新天氣預報，至於北部及東半部則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。