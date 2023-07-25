中颱杜蘇芮目前在鵝鑾鼻東南方約670公里海面，向西北西進行接近台灣，氣象達人彭啟明表示，各國氣象模式都預測杜蘇芮有衝擊台灣，尤其是花東及高屏山區，颱風影響時間從周三起至周五，其中周三深夜到周四上午颱風最接近。示警今天最後的時間，要趕快做好防颱工作，如果什麼都沒做很危險。

彭啟明今天在臉書指出，杜蘇芮颱風來襲，影響時間從周三起至周五（26至28日），昨晚海上颱風警報已發布，今天白天將針對巴士海峽附近陸地發布陸上颱風警報，陸警範圍將隨著颱風路徑，從東南部、恆春半島逐漸擴大到中南部及花蓮一帶。

颱風周三進入巴士海峽，暴風圈自清晨逐漸進入東部、恆春，涵蓋範圍陸續擴大，風雨越來越明顯。(翻攝自彭啟明臉書)

彭啟明表示，颱風周三進入巴士海峽，暴風圈自清晨逐漸進入東部、恆春以及高屏地區，涵蓋範圍陸續擴大，風雨越來越明顯，北部也有一陣一陣的降雨及強陣風。預估周三深夜到周四上午颱風最接近台灣。周四到周五上午颱風中心接近台灣西南方海面，迎風面東半部有強風豪雨，南部風雨也明顯，周五上半天颱風中心登陸福建，下半天颱風警報解除，周末颱風消散。

彭啟明說，許多氣象預測模式颱風路徑逐漸收斂，但仍有變動度，需要滾動式的觀察，但是不同氣象模式的預測都顯示颱風對台灣的衝擊，尤其是花東及高屏山區，所以防颱準備重要，如果什麼都沒做，這非常危險，務必趁今天最後的時間檢查一次，如果在警戒區，務必做好最壞的打算及安排，非警戒區的人，不要過度樂觀，先準備好，今年後續都還用得到。