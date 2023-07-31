日本隊在颱風日利用飯店空間練習投接球。（富信飯店提供／程炳璋台南傳真）

各國隊伍飲食有各自偏好，最喜歡的台灣料理是牛肉湯。（富信飯店提供／程炳璋台南傳真）

U12澳洲隊飲食偏好西式，但對飯店提供的牛肉湯讚不絕口。（富信飯店提供／程炳璋台南傳真）

U12世界少棒賽已在台南開打，12個國家代表隊中，有6國共250隊職員進駐北區富信飯店，適逢颱風休賽，小選手待在飯店2天，有的體驗扭蛋機，有的體驗飲料販售機，不分東西方各國，對飯店提供的台南牛肉湯印象最深刻。

台南市這次接待U12世界少棒賽選手共有富信與桂田中信2家4星級飯店，其中富信飯店集團是第2年接待，今年負責日本、澳洲、德國、多明尼加、委內瑞拉與巴拿馬共6國選手入住，隊職員180人，包括各國隨隊的選手家長們，飯店至少接待250人。

富信入住的國家橫跨亞洲、歐洲、大洋洲與中南美洲，各國選手飲食文化不同，日本隊青睞白飯，德國喜歡生菜沙拉、中南美洲隊伍偏好披薩、義大利麵，飯店同時提供台式料理，最令各隊驚艷的是台南的牛肉湯，以澳洲隊最讚不絕口。

台南市政府採1校接待1國的模式，每個國家進駐飯店，都有在地國小學童到場迎接，飯店安排各國選手免費體驗扭蛋機、飲料與零食販售機等設備，看到飲料與玩具，小選手笑開懷難得顯露在球場下另一面。

適逢颱風過境，賽事休兵2天，小選手仍利用飯店地下室與停車場卸貨空地練習投接球，作伸展操，維持手感，展現高度自律。

U12各國選手26日入住飯店，直到8月7日離開，8月2日是賽程休兵日，台南市政府將安排各國隊員參觀台南市各景點，富信飯店贈送大灣花生糖與鳳梨酥做為迎賓禮，做好城市國際外交。