卡努颱風外圍環流近日重創南投縣仁愛鄉，其中有56處道路阻斷，尤其是山區縣道、農路，多處坍方甚至掏空，造成9座部落成孤島。消防署特搜隊今（6）日上午獲報雲鄉飯店60人、翠綠飯店20多人受困道路，徒步搶進溫泉區，並沿路進行災害地區空拍，從畫面清晰可見，當地土石流宛如一條延綿長河穿梭於民宅與高樓之間，土流深度甚至已達湮沒半棟建築物的高度，景象駭人。
南投縣仁愛鄉受暴雨侵襲，雲鄉飯店60人、翠綠飯店20多人，因道路中斷而受困，特搜人員（南投縣消防署、新北市、台中市）合計31人，於11時50分出發前往廬山溫泉區，執行物資運補及移送受困飯店民的救援任務。
由於信義鄉昨（5）日上午再下豪雨，鄉公所昨公佈上午11點起停班停課，信義與仁愛相似，以山區地形為主，縣府團隊與公所不敢大意，已請道路搶通開口契約廠商在信義鄉待命，隨時做好救災準備。南投縣長許淑華已再次重申，呼籲當地民眾，非必要時切勿進入南投山區。
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