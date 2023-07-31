受到「杜蘇芮颱風」帶來豪雨影響，新竹縣縣道122線39K＋800處路基塌陷、掏空，新竹縣政府為保障民眾用路及生命財產安全，即日起至8月10日08：00止，將於本路段實施道路封閉並進行搶災搶險工程，請民眾務必改道而行。

該路段到路封閉管制時程自7月31日晚間7點起，至8月10日上午8點止，採取全天、雙向封閉路段，如遇天候因素無法施工，管制日期順延，新竹縣政府將視實際工程進度，調整時段並再行公告通知。

替代道路可由縣道122線35.5K（十八兒路口），轉往隘蘭道路，並從竹67縣往涼山，再銜接回縣道122線土場路段。

另，因配合道路封閉施作搶災搶險工程，觀光8號（台灣好行－觀霧線）自明（1日）起停駛至8月10日，後續將配合視情況調整路線停駛狀況，待恢復班車將另行公告，如欲參考最新資訊可至「新竹縣智慧公車便民查詢網」https：／／ibus.hsinchu.gov.tw／查詢。

考量目前山上仍有旅客尚未下山，因此明（1日）仍提供已預約下山之旅客乘車需求，封閉路段將繞駛替代道路竹67線，考量替代道路路況，明日表定16時10分班次，將提早至13時10分，還請欲搭乘旅客多加留意。

後續日期如已預約搭乘旅客，有關退票或調整乘車日期等相關事宜，請聯繫金牌客運（電話037-597688、0911-363360）。