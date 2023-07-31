中颱卡努目前位於琉球東南方海面，以北北西轉西北的方向朝琉球群島前進。原本氣象局分析，卡努會向西北前進直撲大陸華東一帶，沒想到一夕之間轉為大轉彎北上朝日本前進。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這是因為大氣環境不斷變化，所以分析資料也需要滾動式更新，「卡努沒有消失前，天天都是關鍵！」

台灣颱風論壇在臉書粉專發文表示，今日北方太平洋高壓串聯起來形成一面牆，暫時阻擋卡努繼續北上，颱風未來12小時將明顯西折，由偏北轉向西北西前進。預估周三、周四（2日、3日）間，卡努穿越日本那霸至宮古島間後，北方西風槽線會南下東移開始打擊高壓，加上卡努環流夠大不斷卡位，串聯起來的高壓軸帶就會就此斷開。

台灣颱風論壇說明，卡努約在周三、周四卡在兩高壓場中間，之後會被拉往東北前進。（翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

台灣颱風論壇分析，此時卡努會卡在兩高壓之間的鞍型場（弱點），呈現原地打轉、滯留的現象，同一時間高壓會漸漸從卡努南方西伸，把颱風往上頂、拉往東北，卡努就會慢速轉向東北飄向日本，如果屆時這個狀況不明顯，卡努就會不受控的到處亂飄。至於卡努未來是否貫穿日本或有其他奇特走法，目前仍難以評估，「卡努沒有消失前，天天都是關鍵！」

對此，許多網友紛紛回應，「我拜託各位颱風要去哪裡就趕快決定，不要扭扭捏捏，屎屎尿尿，讓我們人類安排行程方便一點」、「還真有戲看～讓我們再看下去」、「卡努就是颱風界的出奇蛋，每次早上起床都有不同的驚喜」、「今天那霸開始間歇的暴雨強風，別滯留啊！」、「那霸真的會很慘」。