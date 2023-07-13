根據媒體報導，國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，特別找來前國安會秘書長接任競辦執行長後，整頓了侯團隊內部的「市府派」人馬，侯友宜競選辦公室聲明駁斥。金溥聰也透露，內部有一些矛盾，很短時間就已經弭平歧見；也就是說裡面已經整理得差不多，但還是有人要繼續刻意製造分化矛盾，所以他跟內部講「大家不要再提，全部往前看」。

金溥聰今(13日)在《今天誰來沛》節目中表示，他進入侯友宜競辦之後，發現內部有一些矛盾，但是很短時間就已經弭平歧見。其實沒有大家講的內鬥那麼嚴重。如果有那麼嚴重，不可能在這麼短期之間彌平，因他們有個共同目標，要打贏這場仗，不僅是為了侯友宜，也是為了台灣的未來、為了我們下一代。

針對報導稱金溥聰提刀斬亂麻，金溥聰表示，侯友宜非常有魄力的告訴他，授權給他，若不聽號令可以處理。他進去侯辦也講得很明白，他大概在這方面惡名在外，知道他敢說敢做；但是最重要的一點，大家都知道，這一仗是為了台灣的未來，不只是為了某一個人。

金溥聰接著指出，之前大家只是耳語，他來了之後，就變成上檯面化，就是因為聽說裡面已經整理得差不多，有人還是要繼續刻意製造分化矛盾。所以他跟內部講，大家不要再提，全部往前看。

金溥聰表示，過去那些，在他來看，就像他講的「老鼠冤」一樣，結果被人家亂解釋一通，懂台語的都知道，「老鼠冤」是指雞毛蒜皮的一些小事情，有機會就拿來修理你。