2024總統大選目前有藍綠白三組參選人，反綠勢力雖有過半態勢，但三腳督情況下仍是民進黨暫時有利。前立委李勝峯19日在《頭條開講》節目指出，侯友宜在爭取大老、深藍、韓粉、郭粉、地方勢力等認同上都還有進步空間，兩岸論述也還不清楚。但柯文哲的聲量已經快到天花板，因為打選戰光靠空戰空氣票不夠，還需要地方資源的後續支援。加上侯本身的條件很好，所以國民黨這場仗絕對可以打，但要找出問題解決。

「民進黨的選法，我們用算數學來算，他就穩了！」李勝峯表示，因為35％以上就穩定，分數一直加，加到40％就一定過關。對民進黨來講，他是如何穩固這30％？他是如何用他的執政優勢，跟立委綁樁在一起，一票一票的累積下來，所以可以發現，民進黨從來沒有像這次選舉這麼安靜，因為他就等著開票而已，這是數學。

李勝峯提到，柯文哲有沒有聲量？絕對有聲量！可是柯文哲的聲量已經快到天花板了，這不是自己在詛咒他，因為他缺少了後續的支援，就是所謂的地方資源。因為你要打選戰，靠這些空氣票是不夠的。當然他現在在期待所謂的棄保效應，「他現在在等這個東西！」

「第三個是國民黨，國民黨的所有問題都看得出來在哪裡！」李勝峯指出，自己已經講了一個月了，好像沒有解決。第一個，大老不喜歡你(侯友宜)，這個不喜歡好像還沒有改善多少。第二個就是深藍不信任你，「我深藍的朋友很多，應該沒有人會意外吧？」一句話就是：這個票要怎麼投下去啦？第二句話是：怎麼辦呢？這個焦慮之情超越了，就是你還沒有得到他們的信任感，「有信任感，這個馬上就會回來！」

李勝峯強調，第三個就是郭粉、韓粉還不服氣，這個效應，當補藥不見得有效，但當毒藥絕對是「一杯一中」的！幫你不見得有效，但毒你絕對是有效的。再來，地方勢力到今天，是觀望的！講觀望是好聽，有的人在扯你！就在觀望：看你多行？另外就是，兩岸論述到今天，還是不清楚。這五點到現在為止，解決了多少？所以這一場仗是絕對可以打的，國民黨絕對可以打，因為太多人真的想下架民進黨！

「可是看到你們這幾個寶貝，簡直不知道該怎麼辦？焦慮萬分！」李勝峯直言，環境是有利的，侯友宜條件是很好的，博士、當過大學校長、當過警政署長，當過8年副市長，選過2次艱難的選舉，「所以，你告訴我，問題出在哪裡？」