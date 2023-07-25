國民黨23日在全代會上通過提名新北市長侯友宜參選總統，侯友宜致詞時提到，一直把前高雄市長韓國瑜曾說的「勿忘世上苦人多」放在心上，全場沸騰。當天坐在黨代表位置的台北市前副市長李永萍也注意到，當大家通過侯友宜提名時，黨代表全數起立，不覺得有在組織或反對的情形。

李永萍昨（24）日在政論節目《少康戰情室》提及，當天全代會時，她坐在黨代表位置，且當大家通過侯友宜提名時，她注意到所有黨代表反應是起立的。李永萍強調，若有人要反對侯，就會坐著不站起來，而當天確實沒有這個情況，李永萍坦言可能有人是不得不站起來，但現場沒有覺得有人在組織或串聯要反對的情形。

李永萍也提到，4年前的全代會也在同個會場，當時的程序還有節目安排較複雜，且拖很久，反觀這次較溫馨、有效率，場面出乎意料的順暢。李永萍直言，包括她在內的許多內心七上八下的人，都打了很大的強心針。

針對侯友宜當天提到在場縣市首長都是他的榜樣，並特別點名韓國瑜，更表示這些年來一直把韓國瑜曾說的「勿忘世上苦人多」放在心上。李永萍直呼這時刻是全場掌聲最熱烈的時刻。