國民黨總統參選人侯友宜在5月時曾表示核能是能源政策選項，並透露其能源政策白皮書將與專家討論後，7月會提出完整論述。台北市議員秦慧珠喊話「趕快提出」，並認為其他政策也要完整說明，做好國家領導人的準備及提升民調。該文讓許多網友不認同，秦慧珠也一一回覆。

侯友宜5月時曾直言，「2025非核家園」政策是一場最大的騙局，台灣要務實的能源政策，才能發電不缺電。侯也允諾當總統後，絕對會重新調整發電配比，妥善處理核安、核廢料問題，核電就是能源配比的選項之一，他將跟專家充分討論、融合國民意見後，在7月提出完整論述。

對此，秦慧珠昨（24）日發文提到，7月快過完了，侯友宜的核能政策白皮書要趕快提出，且其他政策也要完整說明，做好國家領導人準備，提升民調。秦慧珠強調，國民黨不能再輕忽了。

該文引發許多網友議論，有許多網友不認同秦慧珠，並認為「提出白皮書時序應該自有定論，無需在臉書聲聲催」、「妳不能在這裡嘩啦，在臉書喊話很像警告耶，容易誤解妳好意」、「以後可以不要在公共平台『提醒』嗎？」、「如果只是提醒，感恩。直接打通電話跟黨溝通，幹嘛在這大鳴大放？」、「有交卷時程嗎？ 是在趕什麼？ 賴柯有提出了嗎？」

針對這些留言，秦慧珠則一一回應，並強調侯友宜和侯辦的人要加油，認為警告也是一種鞭策的方法，且若默不作聲，侯的民調就不會增加，秦慧珠強調「忠言逆耳」。