國民黨彰化縣議會議長謝典林31日凌晨透過臉書發出退黨聲明，震驚政壇。不少欲參選立委的地方議員憂心忡忡，擔心黨中央不團結、母雞不給力，勢必影響地方選情。新北市議員廖先翔呼籲中央黨部應加強凝聚力，至於是否擔憂選情受影響，無奈的說：「只有多加油，很多事情不是自己能左右的。」

「不希望再有讓有心人見縫插針的機會！」，彰化縣議會議長謝典林31日凌晨宣布即日起退出中國國民黨，這是繼南投縣議會議長何勝豐退出國民黨，第二位挺郭台銘退出國民黨的地方議會議長。

謝典林拋出震撼彈，不少人擔心會有後續效應，影響地方選情。長期深耕新北市汐止的市議員廖先翔計畫參選立委，他率先開炮，「目前整個競選團隊凝聚力不夠強，黨中央、侯辦，甚至是侯友宜本人都需要再努力。」

廖先翔透露，不少地方參選人認為，侯辦未積極接觸各參選人，有如大家各選各，母雞未起到作用，因此需要先整隊。侯辦未做好的部分，黨中央可協助侯辦補強。侯辦可廣邀第一線打拚的民意代表，傾聽基層的聲音，了解第一線面臨的問題。

另位欲在中和參選立委的張智倫表示，退黨有退黨的機制，尊重每個人的決定，堅定支持黨中央提名的侯友宜，畢竟政黨輪替是最高原則。許多同志已加入侯辦，他在新北當了7年多市長，過去經常見面、互動，即使現在侯參選總統，仍會關心地方事務，希望侯友宜若有時間，仍可多來新北地方走走，了解地方民意。