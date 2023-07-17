外傳美航母雷根號日前在南海航行時，被轟-6K貼海航行到距雷根號30公里的空域驅離，甚至被火控雷達鎖定。近日美國航母似又有新動向，前立委蔡正元昨(16日)PO出數張海灘出遊照，疑似拍到美軍航母在我海岸附近停留；他今(17日)又PO出1分22秒影片，質疑美軍不知演習什麼項目。

根據大陸媒體報導，美國雷根號航母日前在南海航行時，遭轟-6K戰略轟炸機驅離，且轟-6K貼海航行到距雷根號30公里的空域，甚至開啟火控雷達鎖定雷根號。對此，前空軍副司令張延廷認為，雷根號艦載機可能甚至沒起飛，只能使用近迫防禦系統，因為啟動飛彈來不及了。退役中將帥化民則表示，轟-6K抵近美航母雷根號30公里，唯一的可能就是，雷根號可能認為共軍演習，不會侵犯到它，所以可能空中預警機也沒起飛。

蔡正元16日在臉書分享數張海灘出遊照，疑似拍到美軍航母在我海岸附近出沒，其中還有他本人入鏡與船艦的合照，說明地點就在我方海岸線。他今(17日)又PO出一段1分22秒影片，除了疑似美國航母入鏡外，周邊還有數艘看似護衛艦的船艦圍繞，不知是否與演習活動有關。

蔡正元表示：「美國航空母艦今天又出現，似乎在海岸附近繞圈子，忽遠忽近在演習什麼項目？」有網友表示「他們只是在海上漂流，不下錨，飄到遠方就再開回原漂流點。」