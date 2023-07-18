大陸網路上近日流傳出2張軍艦正在建造的照片，兩個造船廠分別位於上海浦東跟廣州黃埔，各界皆認為這兩艘船為解放軍最新的054B型飛彈護衛艦。對此，國際戰略專家賴岳謙分析，該軍艦已經達到6000噸，隱身跟反潛能力應該都有所增強，估計是為了航空母艦福建號而準備。

賴岳謙17日在中天節目《頭條開講》表示，美國也相當關注的054B，該船隱身效果做得更好，比052D還要往前再走一步。賴強調，護衛艦防空能力要強，主要是為了避免對手的戰鬥機、戰轟機攻擊航母，平時要在外面做警戒，將戰機攔截下來，因此本身的垂直發射器要更多。

此外，賴岳謙還提到，由於核動力潛艦相當安靜，如航母等大型船艦都相當畏懼，054B身為護衛艦，就必須將藏在水下的潛艦找出來，理論上來說反潛能力是比較強的。賴也分析，054B應會加入福建號航母打擊群，「且中國大陸能一次同時打造兩艘054B，美方也非常驚訝」。

而微博上關注軍事的網友則指出，雖然054B是054A的次型，但因為使用和055相同的一體化桅杆設計，所以外型上更偏向萬噸大驅055。