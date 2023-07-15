大陸「福建號」航母即將海試，將搭載彈射型殲-15T艦載機；殲-15T為電磁彈射起飛，滿油滿彈，載彈量超過8噸，機身已經塗刷海軍灰、飛鯊等標誌，意味將開始服役了。針對海試艦載機為何不是殲-35，而是殲-15T？退役少將栗正傑表示，殲-35雖然夠大，是隱形戰機，但如果外掛武器，彈藥量受限；若以反拒止、區域拒止和反介入的作戰任務來講，殲-15T還是首選。

針對「福建號」海試艦載機居然不是殲-35，栗正傑15日在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，殲-35目前可能還不夠成熟，未來還是會有。因為研發任何一種武器，首先要考慮要用在什麼地方，不是說發明這個武器很厲害。共軍航母作戰主要的任務，還是在反拒止，防止美國海軍到台海這邊。

栗正傑接著指出，目前最好的武器不一定是殲-35。因為殲-35雖然夠大，是隱形戰機，但如果外掛武器，彈藥量受限，只能掛在肚子裡。

栗正傑點出，若以反拒止、區域拒止和反介入的作戰任務來講，殲-15T還是首選，因為它是重型艦載轟炸機。殲-15T和殲-15差很多，殲15T可以電磁彈射，所以它前面的鼻輪比較粗、比較大，就像是射橡皮筋一樣，用橡皮筋一下子就能把它射出去，所以前面的支柱力量要夠大。如果不夠粗，就會打斷。

栗正傑指出，殲-15T具備有源陣控向列雷達，跟原來殲-15是機械雷達，差很多。機械雷達要掃一圈，才能發現目標，而有源陣控向列雷達則是電子，可隨時主動偵蒐目標，並同時鎖定6個目標，一次可發射6發飛彈，把敵機殲滅。殲-15T有16個掛架，可掛各式飛彈，對反區域介入，是很好用的武器。