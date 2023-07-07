美國將在中國大陸的周邊地區部署「堤豐（Typhon）防空系統」，對抗解放軍中程導彈的威脅。大陸軍事專家張學峰表示，美國陸軍「堤豐系統」與其說是對抗中國大陸，不如說美國的海軍、空軍間的內鬥。退役少將栗正傑認為，美國「堤豐系統」是做白工、沒效果。

栗正傑6日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，大陸軍事專家說的沒錯。美國「堤豐系統」是做白工、沒效果，堤豐沒什麼稀罕，是把海軍軍艦上的戰斧巡弋飛彈發射系統，搬到陸地上來，軍艦上本來就有雷達、射控系統、飛彈發射系統，把這套系統移到陸地上而已。

栗正傑接著指出，中國大陸的陸上型超高音速導彈飛彈東風-17，射程是2500公里。在這種狀況下，美國伯克級軍艦或是攜帶戰斧型飛彈的驅逐艦，靠近大陸沿岸1700公里之內，東風-17就可以打它的軍艦，所以必須要退到1700公里之外。

栗正傑點出，要打中國大陸，就是「以陸對陸」，美國這套陸射系統，韓國、沖繩、越南不敢讓它部署，唯一有可能的是印度。美軍的目的就是大陸軍事專家講的「不如說是對抗美海空軍」，因為美國伯克級軍艦裝載戰斧型巡弋飛彈，已經不敢靠近中國大陸海岸1700公里。