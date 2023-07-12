中國大陸外交部發言人汪文斌12日主持例行記者會。有記者提問，據報導，正在舉行的北約維爾紐斯峰會發布公報，稱中國大陸的雄心和「脅迫性政策」挑戰北約的利益、安全和價值觀，對歐洲－大西洋地區安全構成「系統性挑戰」，還認為中國大陸致力於顛覆「基於規則的國際秩序」。日前，北約祕書長史托騰柏格也撰文發表類似觀點，稱歐洲的今天可能就是亞洲的明天。對此，汪文斌表示，北約峰會公報有關內容混淆是非、顛倒黑白，充滿冷戰思維和意識形態偏見，中方對此堅決反對。

汪文斌強調，冷戰已經結束了30多年，作為冷戰產物的北約卻依舊抱持零和博弈、對抗思維，無視國際社會和平發展、合作共贏的呼聲，逆潮流而動，開歷史倒車，不得人心，也註定不會得逞。

汪文斌指出，北約聲稱是區域性組織，卻突破自身條約規定的地理範圍，加速東進亞太。北約自稱是防禦性聯盟，卻鼓動成員國不斷增加軍費，不停越界擴權，到亞太地區挑起對抗。北約宣稱要捍衛基於規則的國際秩序，卻無視國際法和國際關係基本準則，干涉別國內政，捲入多場戰爭，販賣安全焦慮，唯恐天下不亂，執迷於搞小圈子和集團政治，強化意識形態對立和陣營對抗。

汪文斌說，中方是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者、公共產品的提供者。中方堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。在和平與安全問題上，中方是紀錄最好的大國，中方從未侵略別國，從不搞代理人戰爭，不在全球開展軍事行動，不以武力威脅他國，不輸出意識形態，不干涉別國內政。中方不組建、不參與軍事集團，通過法律形式對外宣布不以武力解決問題。中方何來對北約構成系統性挑戰？

汪文斌表示，亞太地區保持長期繁榮穩定，靠的是地區國家相互尊重、開放合作、互利共贏、妥處分歧。北約東進亞太只會攪動地區緊張局勢，引發陣營對抗，甚至「新冷戰」。亞太國家不歡迎，很多北約國家不贊成北約亞太化，亞太地區也不需要亞太版北約。敦促北約立即停止對華歪曲抹黑、編造謊言，放棄冷戰思維、零和博弈的過時理念，放棄迷信軍事武力、謀求絕對安全的錯誤做法，放棄搞亂歐洲、禍亂亞太的危險行徑，不要為自身繼續擴張尋找藉口，而應為世界和平穩定發揮建設性作用。